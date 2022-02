Frase do dia

“Liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco” (Tábata Amaral, deputada federal e única a rejeitar, de forma veemente, a defesa do Nazismo feita no podcast Flow. O apresentador do programa chamado Monark deu uma declaração absurda e repulsiva pedindo a volta do partido nazista, o que provocou a sua própria demissão – ainda bem – e a suspensão de patrocínios ao programa – decisão muito acertada também)