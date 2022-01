“Eu ajudei o Lula em todas as eleições. Será que existiria o Bolsonaro se não fosse a contradição econômica, social e moral do Lula? Eu não posso ficar de novo sustentando as irresponsabilidades [dele]” (Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, inaugurando a campanha com ataques contra a esquerda e a direita. Ele afirmou ainda que o ex-juiz Sérgio Moro foi “lambe-botas de Bolsonaro”.