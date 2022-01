“Estou escrevendo um projeto para avançarmos na direção de uma sociedade plurilíngue, porque estou convencida de que as línguas contribuem muito profunda e rapidamente para que vejamos as coisas a partir de outro ponto de vista” (Irina Karamanos, educadora, líder feminista chilena e namorada do presidente eleito Gabriel Boric, que exercerá a função de primeira-dama. Ela fala espanhol, alemão, inglês, grego, indonésio e está aprendendo o idioma indígena kawésqar)