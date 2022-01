Frase do dia

“Você sabe que eu recebi o apelido de ‘João Solução Roma’. Ele comentou comigo: ‘Ô ministro, tem um negócio para resolver no município’. Parece que ele estava há um ano e meio batendo cabeça com essa quadra. Aí eu anotei e resolvi. Na semana seguinte, já tinha resolvido o assunto e eu tinha dotação orçamentária. Resolvi rápido” (João Roma, ministro da Cidadania, contando que atendeu ao pedido do irmão do presidente, Renato Bolsonaro, chefe de gabinete do prefeito do município de Miracatu, em um caso claro de tráfico de influências. O ministro contou que uma das vezes em que encontrou com Renato aconteceu no Palácio do Planalto, de Jair Bolsonaro)