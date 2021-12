Frase do dia

“Todos os dias milhares de pessoas ingressam no Brasil por meio dos modais aéreo e terrestre, de modo que, a cada dia de não exigência de comprovantes de vacinação ou de quarentena, agrava-se o risco de contágio da população brasileira, podendo-se comprometer a efetividade do esforço de vacinação empreendido pelo próprio país” (Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao determinar a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para viajantes que chegarem ao país. O magistrado contrariou – mais uma vez – o presidente Jair Bolsonaro)