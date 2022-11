Flamengo faz consulta sobre Cristiano Ronaldo

O Flamengo tem consultado as empresas que patrocinam o departamento de futebol do clube para tentar formalizar uma proposta a Cristiano Ronaldo e ter o craque na equipe por três meses, com vistas ao Mundial de Clubes da FIFA.

O Flamengo, campeão da Copa Libertadores de 2022, ainda não fez proposta ao jogador. E as negociações ainda não começaram. Mas o clube tem, sim, a intenção de formalizar uma proposta. Tudo depende da negociação com esses patrocinadores que estão sendo consultados.

CR7 anunciou nesta terça-feira, 22, a rescisão do contrato com com o Manchester United. Na ocasião, o atleta – que já foi eleito melhor jogador do mundo por cinco vezes – afirmou que o momento é o de procurar um novo desafio.

Cristiano Ronaldo terminou a temporada como artilheiro da equipe inglesa – com 24 gols em 39 partidas – e estreia na Copa do Mundo nesta quinta, 24, pela seleção de Portugal.

