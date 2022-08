Fim do mistério: o que Lula prepara para o Jornal Nacional

Em meio a mistérios sobre qual será o Lula que enfrentará William Bonner e Renata Vasconcellos no Jornal Nacional nesta quinta, 25, a coluna descobriu que o ex-presidente deve fazer a reedição do personagem “paz e amor”, que o levou a vencer a campanha de 20 anos atrás, concedendo a ele o primeiro mandato como chefe de Estado.

A preparação para a sabatina foi centralizada pelo ex-senador petista Aloizio Mercadante, que tem tido papel de destaque na campanha de Lula em 2022. Mas não quer dizer que tudo foi definido por ele.

Junto com a competente assessoria de imprensa do petista, o político concentrou as sugestões feitas por Gleisi Hoffmann, Randolfe Rodrigues e outros nomes importantes da direção da campanha sobre eventuais perguntas, réplicas e tréplicas que podem acontecer durante a mais aguardada entrevista da semana.

Todas as sugestões foram, contudo, no sentido de trabalhar, rogar, formular e pensar em uma aparição “totalmente Lula paz e amor”, segundo informado à coluna.

Mercadante, então, passou a sintetizar as propostas que foram levadas a Lula nesta quarta-feira, 24, dia no qual o petista as ouviu com atenção e depois tirou um tempo de descanso e “meditação”. O mesmo trabalho se repetirá no dia de hoje. Lula embarca à tarde para o Rio de Janeiro pronto e com esse plano em mente.

Sobre a importância do programa, Randolfe afirmou à coluna que todos, incluindo Lula, “estão levando muito à sério a entrevista porque trata-se do maior comício do período eleitoral”.

“Na campanha propriamente dita, o Jornal Nacional está se consolidando como o principal fato político. Foi muito ruim para Jair Bolsonaro, e muito bom para o Ciro Gomes, que tende a crescer um pouco. Nós, agora, não podemos ficar atrás.”

Se o petista conseguirá manter o viés “Lulinha paz e amor” dependerá muito, contudo, de como o ex-presidente reagirá às provocações que certamente serão feitas pelos jornalistas na bancada do telejornal mais importante do país. Daí, a meditação.