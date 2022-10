“Estamos vivendo uma guerra civil fria” – entrevista com Francisco Bosco

Há apenas um dia da eleição que definirá o futuro presidente do Brasil, o filósofo Francisco Bosco afirma que o choque entre conservadores e progressistas “está gerando um processo de divisão social no país”. Filho de João Bosco, ícone da música popular brasileira e da artista plástica Angela Bosco, Francisco – que já foi presidente da Fundação Nacional de Artes (Funart) – é um intelectual que se comunica com as massas. Seja como apresentador do programa Papo de segunda da GNT, ou por meio dos seus livros e artigos, o filósofo, infunde complexidade aos temas que discute. Autor de A vítima tem sempre razão? e, mais recentemente, do convidativo O diálogo possível, Francisco produz pensamento sem medo da patrulha ideológica. “A esquerda precisa se atentar para a sua demofobia e para seu sentimento de superioridade moral”, destacou.

Em entrevista à coluna, Francisco Bosco não poupou críticas à direita radical. “O conservadorismo bolsonarista é uma facção, que atua socialmente como uma espécie de milícia, produzindo medo, intimidação e violência”, explicou. Com afirmações assertivas como esta, Francisco comentou algumas ideias abordadas em seu novo livro, discorreu sobre a atual conjuntura política do país e reafirmou seu compromisso com a reconstrução do debate público brasileiro.

Leia a entrevista a seguir:

Rodolfo Capler – Na sua opinião, qual é o papel da religião para a formação da nossa identidade nacional?

Francisco Bosco – Esta é a questão mais sensível da atual conjuntura brasileira. Para respondê-la é necessário considerarmos dois fenômenos que tem ocorrido simultaneamente nas últimas décadas. Primeiro, houve uma transformação no campo da religião. O Brasil, que foi sempre um país católico (com ordenamento estatal confessional), experimentou, na segunda metade do século XX, um crescimento do protestantismo – especialmente, o de corte pentecostal. Para poder sobreviver no ecossistema religioso brasileiro (dominado pelo catolicismo), essa forma de protestantismo adentrou o universo comunicacional – com a compra emblemática da TV Record pelo Edir Macedo, bispo de Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) – e iniciou a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, se envolvendo de corpo e alma na cena política. Em decorrência disso, houve uma radicalização da atuação institucional dos evangélicos na esfera pública e, como consequência, um processo de imposição da sua cosmovisão à sociedade. Concomitantemente a esse processo de metamorfose religiosa, aconteceu uma transformação no campo da esquerda. Fundada sob ideias socialistas no século XIX, e orientada no século XX pelo marxismo-leninismo, a esquerda passou a experimentar uma inflexão para o chamado progressismo, a partir dos anos 1960. As pautas econômica e de classe social perderam a centralidade no discurso e na análise da esquerda e, em seu lugar, ganhou ênfase e destaque uma agenda liberal e comportamental, identificada com as minorias sociais. Em meio a esses dois processos de transformações, houve um acirramento da atuação e do discurso, tanto da esquerda progressista, quanto do movimento evangélico. Ou seja, ambos os movimentos passaram a se retroalimentar. Essa retroalimentação entre conservadores e progressistas tem se intensificado no Brasil, especialmente nos últimos quinze anos. Talvez, o marco fundamental desse processo tenha sido o ano de 2010, quando o então governo Dilma Rousseff tentou lançar uma campanha de educação (via MEC) contra a homofobia. Aquilo foi o estopim para a radicalização duma direita religiosa institucionalizada, que reagiu com pânico moral. Assim, o progressismo, que até então experimentava hegemonia de pensamento durante décadas, se viu sob ataque e respondeu enfatizando intensamente a sua agenda liberal, expandindo, dessa forma, a sua preponderância político-social. Considero essa relação de retroalimentação entre progressistas e conservadores, a questão mais sensível do Brasil contemporâneo. O choque entre essas duas identidades (a conservadora e a progressista), está gerando um processo de divisão social no país.

Rodolfo Capler – De que forma você se relaciona com a espiritualidade?

Francisco Bosco – Eu venho de uma família católica e sou casado com uma católica praticante de esquerda. Entretanto, do ponto de vista privado, sou ateu. Apesar disso, tenho grandes amigos religiosos como o pastor batista Ed René Kivitz e o padre França. Acredito que tenho um dever político de me aproximar do campo religioso, pois, isso valida a minha crença na necessidade do diálogo entre as pessoas progressistas e religiosas.

Rodolfo Capler – Como você vê a utilização da fé evangélica no debate público brasileiro?

Francisco Bosco – Penso que há uma dimensão de mero oportunismo eleitoral nisso. O que acho relevante considerar é como esse processo se dá socialmente. A esquerda precisa se atentar para a sua demofobia e para seu sentimento de superioridade moral. Vemos isso se manifestar quando, por exemplo, setores da esquerda rechaçam a Michelle Bolsonaro pelo simples fato dela falar glossolalias (línguas estranhas) nos cultos pentecostais. O mesmo desconforto não é manifesto quando uma mãe de santo recebe uma entidade espiritual. Antes que me interpretem mal, reconheço que as religiões de matriz africana são historicamente perseguidas por alguns grupos evangélicos. Porém, isso não justifica o preconceito do campo progressista em relação aos evangélicos. Por outro lado, os evangélicos precisam se imbuir dos princípios democráticos e devem evitar algumas práticas que atentam contra a própria democracia, tais quais, a manifestação do pânico moral, a disseminação de fake news e a mobilização dos seus fiéis a partir de leituras bíblicas desconectadas da realidade. Penso que é necessária uma convivência pacífica entre os campos progressista e evangélico, pois, afinal de contas, nenhum deles desaparecerá. Se não houver isso, corremos o risco de nos tornarmos uma anocracia, a qual é uma espécie de sistema político entre a autocracia e a democracia.

Rodolfo Capler – Os evangélicos no Brasil, em sua grande maioria, são pretos, pardos, pobres, periféricos e pentecostais. A despeito disso, mais da metade dos eleitores evangélicos apoiam a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, o qual é expressamente contra a política de cotas e refratário aos movimentos sociais. Na sua opinião, há uma racionalidade na intenção de voto dos evangélicos?

Francisco Bosco – Esta questão é muito importante e envolve algumas premissas que não são verdadeiras. Por exemplo, a premissa de que toda pessoa negra deve votar no campo progressista. A princípio, faz todo o sentido os negros votarem em representantes da esquerda, considerando que o progressismo enfatiza questões de raça, de classe e de gênero. Porém, uma pessoa negra não é apenas uma pessoa negra; antes de tudo, é um ser humano com uma cosmovisão complexa. Pode acontecer, inclusive, de uma pessoa negra ver parte da sua complexa cosmovisão ser melhor representada pelo bolsonarismo, em razão de fatores de natureza econômica e religiosa.

Rodolfo Capler – Em seu novo livro “O diálogo possível” você afirma nas linhas introdutórias que o problema dos meios digitais (ambiente onde ocorre o debate público) “é menos de natureza cognitiva que afetiva”. Diante de explosões sentimentais inflamadas que dominam as discussões políticas no Brasil, quais são as possibilidades do diálogo sincero e respeitoso?

Francisco Bosco – Nesse momento, não há quase nenhuma possibilidade. Eu escrevi O diálogo possível para contribuir de alguma forma com a reconstrução da democracia liberal no Brasil. Na atual conjuntura, a margem da racionalidade político-ideológica está reduzida a uma franja. Por essa razão, evoco uma das principais lições freudianas. Segundo Freud, as questões de ordem psicoafetiva ocupam o centro da vida privada de um indivíduo; a racionalidade fica sempre em segundo plano. Levando isso em conta, acredito que só pode haver solução para o problema que o Brasil enfrenta em sua democracia, se a maré de irracionalidade e de sentimentalismo baixar, dando espaço para a racionalidade recobrar um espaço de atuação que permita a dissolução das identidades hipercoesas, que caracterizam a recente experiência social brasileira. Postulo a tese de que hoje o Brasil está vivendo uma guerra civil fria. Isso em razão de experimentarmos uma divisão social muito profunda entre grupos sociais distintos. Esses grupos tendem a enxergar os seus adversários ideológicos e políticos como inimigos a serem abatidos. O campo progressista não para de retroalimentar a identidade coesa do campo conservador. O contrário também acontece. Isso está se intensificando no país… No caso do espectro conservador, penso que já podemos lhe aplicar o uso do termo facção, chave nos estudos de guerra civil. O conservadorismo bolsonarista é uma facção que atua socialmente como uma espécie de milícia, produzindo medo, intimidação e violência. Estamos a um dia da eleição e já chegamos à casa das cinco ou seis dezenas de casos de violência política nessa campanha eleitoral. O campo progressista, no que lhe concerne, não pode ser chamado de facção, pois, é menos organizado, mais difuso e atua menos como uma forma de intimidação que o campo conservador. Nesse sentido, há uma assimetria entre ambos. Entretanto, do ponto de vista da identidade, o campo conservador também é muito coeso e contribui para a divisão social brasileira. O que me preocupa em toda essa conjuntura são as soluções radicalizadas propostas pelas lideranças intelectuais e políticas do conservadorismo e do progressismo. Com esses encaminhamentos o Brasil pode viver uma guerra civil verdadeira. Portanto, não vejo solução para esta situação a não ser pelo caminho proposto em meu livro. O diálogo só é possível quando ouvimos o nosso adversário por meio dum exercício de escuta teórica, histórica e contemporânea.

Rodolfo Capler – De que modo o escritor Olavo de Carvalho (citado em seu livro) influenciou essa onda da direita radical no Brasil?

Francisco Bosco – O Olavo de Carvalho tem uma tese que, em boa medida, considero correta. Segundo o Olavo, desde os anos 1960 o debate público no Brasil foi muito dominado pelo campo da esquerda. Aparentemente, isso soa estranho, pois, institucionalmente, o Brasil foi uma ditadura de direita dos anos de 1964 a 1985. Entretanto, durante boa parte do período ditatorial – excetuado os chamados anos de chumbo – a esquerda continuou demonstrando uma força muito grande na produção das ideias que representavam a realidade brasileira. Quando o Brasil entrou na redemocratização, esse processo se acentuou muito, porque todo o espectro da direita ficou estigmatizado por conta da sua associação à ditadura. Deste modo, nas primeiras décadas após a redemocratização, o pensamento conservador ficou à margem. Nesse contexto, surge o Olavo de Carvalho, como uma espécie de vox clamantis no deserto. Ele aparece atuando na internet, que à época não era um espaço controlado pela esquerda. Ali ele pôde se estabelecer e falar com todas as pessoas que não se identificavam com a cosmovisão progressista. O espaço da internet foi o ponto de convergência duma direita que desejava se manifestar. O infortúnio da experiência brasileira é que o grande aglutinador dessa gente foi o Olavo de Carvalho, um filósofo sui generis cujas páginas habitam lucidez e delírio – muitas vezes num mesmo parágrafo. Se fosse um filósofo conservador moderado ou um filósofo liberal conservador no lugar dele, talvez tudo pudesse ter sido diferente. Entretanto, o papel do Olavo de Carvalho não pode ser subestimado. Foi ele quem reorganizou a direita brasileira em torno de um ultraconservadorismo.

Rodolfo Capler – Qual é a diferença entre militante, intelectual público e sociedade civil?

Francisco Bosco – Esses três papeis são muito importantes numa democracia. Por isso, é essencial que sejam distinguidos. O militante é alguém cuja tarefa é transformar determinadas ideias em realidade política e institucional. O grande emblema do militante é o título do livro do Lenin: “O que fazer?”. Este é o lema do militante, pois, ele enfrenta um problema de ação. Ou seja, o militante precisa sacrificar a complexidade e o dissenso em nome da coesão. Na contramão disso, vem o intelectual público, o qual tenta garantir que numa sociedade sempre exista o espaço para a manifestação do dissenso e da complexidade. O intelectual público é um indivíduo que não pode aderir nunca – inclusive ao seu próprio campo ideológico – caso contrário, negará a sua função de promover um ecossistema de pluralidade de opiniões. Por fim, a sociedade civil é configurada por pessoas que levam suas vidas normalmente, sem estarem, necessariamente, ligadas à militância. O que ocorreu no Brasil, nos últimos anos, foi que a esfera pública mudou e o debate público, por norma, passou a ser feito nas redes sociais. Uma das consequências dessa mudança foi que ela promoveu um hiperengajamento das pessoas. Ou seja, a sociedade civil se tornou militante, em larga medida. Igualmente, muitos intelectuais públicos se tornaram militantes. A meu ver, o papel do intelectual público foi fortemente alterado. Se olharmos para trás, veremos que a grande tentação do intelectual público no século XX era o poder do Estado. Hoje, a tentação é aderir à lógica do grupo, tornando-se um militante.

Rodolfo Capler – Como você avalia a qualidade do diálogo entre Lula e Bolsonaro nos últimos debates presidenciais?

Francisco Bosco – Não houve diálogo entre eles. É importante salientar que o debate entre presidenciáveis deveria ser concomitante ao debate público (entendido como debate público ideal num modelo de democracia ideal). O debate público ideal seria aquele orientado pela racionalidade, com argumentos, evidências, estatísticas e dados empíricos. Infelizmente, nada disso aparece no debate público brasileiro. Ao contrário, o debate social está quase inteiramente dominado por lógicas de grupo e identidades fixas. O debate eleitoral segue o mesmo caminho. Em vez do debate presidencial ser o ápice da discussão democrática, tem sido apenas um evento de manifestação dos interesses eleitorais dos candidatos.

Rodolfo Capler – Na sua opinião, quais dos dois movimentos mais contribuíram para a desconstrução do debate público no Brasil: o lulopetismo ou o bolsonarismo?

Francisco Bosco – A resposta simples é o bolsonarismo. Dando um pouco mais de complexidade à minha argumentação, sinalizo que a suposta simetria entre Lula e Bolsonaro é falaciosa. Afora a questão do esquema de corrupção, na qual o PT se envolveu comprando maioria no Congresso para ter governabilidade – sob todos os outros aspectos, o lulopetismo governou o Brasil de forma largamente democrática. Já o Bolsonaro, institucionalmente, governou de forma antidemocrática. Saindo do campo institucional e adentrando o social, é possível fazermos comparações entre as identidades lulopetista e bolsonarista. Ambas são muito coesas, estão imersas em lógicas de grupo e trabalham para caricaturar o adversário, acirrando o choque social. Dito isto, faço uma ressalva: o bolsonarismo, diferentemente do lulopetismo, se organiza como uma facção, utilizando-se de dispositivos violentos.

Rodolfo Capler – Você é um intelectual público que declarou voto no ex-presidente Lula. Isso não seria uma traição da sua função de nunca aderir?

Francisco Bosco – De maneira nenhuma. Votarei em Lula justamente por compreender o meu papel de intelectual público. A minha função é garantir o espaço da complexidade e do dissenso. Eu não posso aderir nunca, mas em momentos de decisão é necessário fazer um movimento em que a complexidade ficará em segundo plano. Num momento decisivo é isto ou aquilo. É necessário se posicionar. Por isso, estou tomando o meu lado que é o da centro-esquerda democrática.

Rodolfo Capler – Qual mensagem você gostaria de deixar aos eleitores brasileiros?

Francisco Bosco – Eu não tenho a pretensão de compartilhar uma mensagem. Escrevi um livro de 400 páginas não para emitir uma mensagem, mas apenas para convidar às pessoas ao exercício da reflexão. Considero que o conceito de “mensagem” está próximo de um regime discursivo que eu contesto. Entretanto, gostaria de convidar os eleitores brasileiros à prática cotidiana do diálogo.

* Rodolfo Capler é teólogo, autor do livro “Geração Selfie” e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo/PUC-SP