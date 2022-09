Especialista alerta sobre punição para eleitores durante a campanha

Qualquer pessoa responsável por disseminar informações falsas sobre candidatos ou a respeito da integridade do processo eleitoral pode responder a processos na Justiça, não apenas os candidatos e dirigentes partidários. Esse é o alerta do advogado Pedro Gallotti, que acaba de lançar uma cartilha didática sobre o que cidadão pode ou não fazer, de acordo com a lei, neste período que antecede a votação.

“É importante que todos tenham conhecimento do que determina a Constituição Federal, a Lei das Eleições e as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral“, diz o autor, que é sócio do Dotti Advogados, escritório de Curitiba fundado pelo falecido professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) René Dotti. “Quanto mais informada a população, mais íntegro será o processo eleitoral”, afirma Gallotti.

Segundo o advogado, os órgãos eleitorais devem ser mais rígidos para coibir a disseminação de conteúdos falsos neste ano. “O TSE lançou recentemente seu programa de enfrentamento à desinformação. E temos visto decisões que determinam a remoção de conteúdo inverídico produzido ou compartilhado tanto por candidatos quanto por eleitores nas redes sociais”, diz o especialista.

Um dos capítulos é específico sobre propaganda eleitoral na internet e impulsionamento de conteúdo nas redes sociais. “Esse é um tema que demanda bastante atenção das pessoas, uma vez que as campanhas, de maneira geral, estão cada vez mais na internet e nas redes sociais devido ao costume do eleitor brasileiro de se informar por esse meio de comunicação”, diz Gallotti.