Doria está prestes a marcar um gol

O governador de São Paulo, João Doria, está prestes a fazer um gol.

Se Lula conseguiu Geraldo Alckmin e o presidente Jair Bolsonaro busca um general ou um evangélico, Doria se movimenta para ter a senadora Eliziane Gama, do Cidadania.

A parlamentar, que teve papel fundamental na CPI da Covid-19, tem uma soma de características que a qualificam para o cargo. É mulher, nordestina, evangélica e progressista.

Recentemente, em evento do governo paulista, a senadora do Maranhão afirmou: “Doria vai ser de Brasília e do Brasil. São Paulo precisa do Senhor, mas o Brasil também precisa”.

Agora, nesta semana, as conversas para que Eliziane Gama seja a vice na chapa de Doria se intensificaram e “seguem em bom entendimento”, segundo apurou a coluna.