Documentário conta como surgiu a primeira denúncia de tortura no Brasil

O documentário “Carta de Linhares: a tortura revelada”, feito pelo jornalista Marcelo Passos, contará a história do “Documento Linhares”, escrito por Ângelo Pezzuti e seus companheiros da Colina, o Comando de Libertação Nacional.

A organização de esquerda combateu a ditadura militar de forma intensa e produziu o “Documento Linhares”, primeiro texto que revelou a existência da prática da tortura no Brasil.

A carta foi escrita na penitenciária de Linhares, em Juiz de Fora, em 1968. Em 1970, Ângelo foi um dos 39 presos políticos trocados pelo embaixador alemão Von Holleben. Banido do país, se exilou primeiro na Argélia, depois no Chile, Panamá e, por fim, na França.

Na capital Paris, onde acontece os jogos Olímpicos de 2024, fez parte de grupos de direitos humanos em defesa do acolhimento de exilados políticos. Faleceu em 1975 vítima de um acidente de motocicleta. O documentário traz também o último depoimento em vida de Ângela Pezzuti, tia de Ângelo e Murilo, irmãos que foram presos juntos e são signatários da Carta de Linhares.

O documentário será lançado no Sempre um Papo, em Belo Horizonte, no dia 27 de agosto, um dia antes do aniversário de 44 anos da Lei da Anistia.