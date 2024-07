Deputado nega que Lula e PT acobertaram regime chavista na Venezuela

Dos políticos mais experientes do PT, o deputado Arlindo Chinaglia acredita que nem o presidente Lula ou a própria legenda acobertaram as mazelas do regime chavista nas últimas décadas.

Chinaglia foi questionado no programa Ponto de Vista, de Veja, se os atritos recentes entre Lula e Nicolás Maduro podem ser o início de um novo momento entre os dois países após décadas em que a esquerda brasileira “passou pano” para os horrores do regime.

O parlamentar petista, que é ex-presidente da Câmara, afirmou que Lula não passou pano para Maduro ou mesmo para Hugo Chávez. “Lula não passou pano. Não vejo assim”.

“Lula é prudente. Não pode se assustar com o trovão e tem que evitar o raio cair na cabeça de alguém”, disse Chinaglia ponderando que amizade do presidente com os líderes do regime venezuelano sempre foi estratégico para evitar problemas na América Latina.

“A única coisa que eu torço é para que – e acredito que tá acontecendo – haja mudanças na Venezuela”, afirmou Arlindo Chinaglia.

No próximo fim de semana acontecem eleições na Venezuela e é a primeira vez que a oposição parece ter alguma chance de vitória após as fraudes dos últimos pleitos.

Maduro já afirmou que pode haver “um banho de sangue” no país caso isso aconteça e foi criticado por Lula, que disse ter ficado “assustado” com a declaração. O presidente da Venezuela ainda fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro, o que foi rebatido pelo Itamaraty.