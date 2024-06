Decreto cria o ‘programa energia limpa’ no Minha Casa Minha Vida

Um decreto interministerial — Cidades e Minas e Energia — vai prever, nesta quinta, 27, a redução dos gastos com o fornecimento de energia para as famílias do Minha Casa Minha Vida.

A ser publicado amanhã, o decreto também prevê que, nos locais onde não houver infraestrutura para distribuição de energia elétrica, caberá às empresas construtoras implantar e custear.

O programa Energia Limpa prevê investimentos de R$ 3 bilhões nos próximos anos. E vai beneficiar aqueles que têm renda mensal de até R$ 4.400,00 na área urbana (Faixas 1 e 2) e as famílias que têm uma renda anual de R$ 31.680,00 na área rural.

A medida, nas estimativas do governo, também vai ampliar a geração de energia de fontes renováveis e seu consumo pela população de baixa renda.

Os ministros Jader Filho (Cidades) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) promoveram diversas reuniões para formular o novo decreto.