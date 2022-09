Debate Globo: direito de resposta acabou com espera por Lula x Bolsonaro

O histórico debate da Rede Globo nesta eleição de 2022 mostrou as várias faces que todos os candidatos à presidência podem ter, e que a política pode ser – mesmo em um dos momentos mais trágicos da história da nação – extremamente cômica.

Enquanto o país vive a expectativa de que o próximo 2 de outubro acabe com um governo que flertou com o nazifascismo – uma proprietária de rede de motéis, a candidata do União Brasil, Soraya Thronicke, quase mandou um padre – tá bom, bem mandrake – para o inferno. Neste momento, ela revelou a “arma secreta” de Jair Bolsonaro, antecipada pela coluna.

Padre Kelmon, do PTB, provocou tumulto e até Lula caiu no jogo. Foi a única hora que o petista perdeu a calma.

É inacreditável que, em 2022, um “sacerdote” que surgiu candidato do dia para a noite pergunte ao povo brasileiro “quem foi Che Guevara” e ainda aceita fazer o vergonhoso papel de elogiar a abjeta gestão de Bolsonaro na pandemia. Ou seja, o homem que imitou uma pessoa com falta de ar no auge da Covid-19.

Olhando pragmaticamente, por cima do que é triste e cômico ao mesmo tempo, o que importou foi a série interminável de direitos de respostas que a Globo permitiu, e na qual Lula e Bolsonaro – o embate que todos esperavam – puderam finalmente se encarar frente a frente.

E nele teve de tudo.

De Bolsonaro dizendo que “Lula defendia que se roubasse o celular para tomar uma cervejinha” até o petista encarando de volta, respondendo que Bolsonaro era o chefe da “quadrilha da rachadinha, da quadrilha do MEC e da compra da vacina da covaxin”.

Bolsonaro afirmando que o PT fez do país uma “cleptocracia” e que Lula participou da morte de Celso Daniel, enquanto Lula respondia dizendo que retiraria, no primeiro dia de mandato, os sigilos de 100 anos impostos pelo líder da extrema-direita. O que mesmo que atual presidente tenta esconder com esses sigilos?

Lula dizia para Bolsonaro: “você tem uma filha de 10 anos pare de mentir ao público”. Bolsonaro afirmava para Lula: “você só está solto por que um amiguinho no supremo que disse que tinha que ser julgado em Brasilia”.

Mas o embate leva a outra questão: quem ganhou em meio a esse mar de confusão?

Continua após a publicidade

Em um debate como este, ninguém. Deu empate. E isso só pode ser bom para Lula, que lidera todas as pesquisas sérias com 50% dos votos válidos ou não.

O problema é que todos os candidatos pareciam – com exceção de Simone Tebet – querer que a eleição fosse mesmo para o segundo turno – e, com isso, miravam Lula, mas com jogo sujo. Simone, não. Não se envolveu no mar de lama e apontou suas principais críticas a Jair Bolsonaro, o homem que pode ser o primeiro presidente após a redemocratização a não ser reeleito.

E aí, é importante falar de quem fez o papel mais ridículo de linha auxiliar do presidente da República: Ciro Gomes. Nada o fez parar de atacar Lula. Por pura vaidade e jogando seu nome no lixo, falou bolsonarês melhor que o Bolsonaro. Tirou a única mentira de Lula no debate – de que não foi Dilma, mas Temer e Eduardo Cunha, que quebraram o Brasil, como se nunca tivesse havido a “nova matriz econômica”.

Mas, de que adianta, se falou o maior absurdo do programa, acusando a sociedade brasileira de fazer um conchavo para eleger Lula, que envolve de Geddel a Caetano.

Foi quando Ciro Gomes conseguiu cometer mais pecados que o padre Padre Kelmon. Mentir sobre Caetano em debate presidencial é uma vergonha que a cultura e os intelectuais brasileiros não esquecerão.

Ao fim…

Lula, que havia sido acuado no debate da Band com perguntas sobre corrupção, mostrou-se pronto a enfrentar qualquer tema e encarar qualquer adversário sobre isso. Podia ter falado do combate à fome, que enfrentou com competência quando estava no poder, mas encarou Soraya Thronicke sobre o tema, citando as medidas tomadas pelos governos PT para dar transparência à máquina pública.

Enquanto isso, Jair Bolsonaro revelou-se logo Jair Bolsonaro, aquele candidato despreparado, que nunca deveria ter chegado ao posto de presidente, sendo dissimulado e agressivo. Chegou a insinuar que o direito de resposta da Globo era marmelada, como menino malandro que nunca amadureceu. É uma vergonha que nunca poderia ter ocorrido o Brasil.

PS – Felipe D’Ávila, o país ainda não quer o seu liberalismo – não sei se um dia vai querer após sua críticas às cotas – e sua participação acabou sendo totalmente irrelevante, mas Lula mandou um recado para você: “se tiver uma estatal que não serve para nada”, ele promete vendê-la.