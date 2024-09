Como será a nova biografia sobre Kamala Harris que chegará ao Brasil

Giro VEJA - terça, 3 de setembro

Nova pesquisa aponta impasse em SP e Nunes Marques analisa suspensão do X

O governo federal comemorou o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto no 2º trimestre deste ano. Segundo o IBGE, a economia brasileira movimentou R$ 2,9 trilhões de maio a junho. A comemoração do PIB, a análise da suspensão do X pelo ministro Kassio Nunes Marques e a primeira pesquisa divulgada após o início do horário eleitoral são destaques do Giro VEJA.