Como o STF recebeu a decisão polêmica de Nunes Marques

Comemorada por Jair Bolsonaro – que aproveitou para, mais uma vez, espezinhar o Tribunal Superior Eleitoral -, a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo, que suspendeu a cassação do parlamentar bolsonarista responsável por disseminar muitas notícias falsas sobre as eleições de 2018, pode empurrar o país para uma nova crise institucional.

Segundo apurou a coluna, há um desconforto quase generalizado no STF com a decisão de Nunes Marques. A deliberação vai contra o combate às fake news no Brasil. Diante da insatisfação de outros magistrados, poderá ser revista pelo plenário do Supremo.

É importante ressaltar – é aí que está o problema – que foi o colegiado do TSE que cassou o mandato do bolsonarista Fernando Francischini. Por conta de Nunes Marques, a mais alta corte eleitoral do país vê sua decisão derrubada monocraticamente por apenas um magistrado do Supremo.

2022 viverá uma eleição mais difícil que as outras. A checagem terá que ser mais intensa, porque Bolsonaro venceu em 2018 usando muito as fake news e perfis falsos para divulgar mentiras. Agora, quatro anos depois, ele tem a máquina pública.

Ao tomar essa decisão monocraticamente, Nunes Marques, ministro indicado por Bolsonaro para o Supremo, acaba por aumentar a temperatura em Brasília, que já estava quente.

Basta ver o que aconteceu depois.

O presidente da República voltou a atacar a Justiça, afirmando que o TSE “ataca a democracia”, e ministros do STF começaram a se movimentar para levar o caso para o plenário. Taí um desdobramento que o país deve ter que acompanhar nas próximas semanas.