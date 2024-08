Como o governo Lula apagou Rebeca Andrade de foto histórica

O governo Lula apagou a ginasta Rebeca Andrade, maior atleta olímpica do Brasil, da foto histórica em que Simone Biles e Jordan Chiles a reverenciam pela medalha de ouro no solo da ginástica artística.

E – pasmem, leitores – fez isso numa postagem do ministério das Comunicações para promover uma política de inclusão digital.

No lugar de Rebeca, orgulho nacional, colocaram um computador acompanhado do seguinte texto:

“Rebeca Andrade brilhou em Paris e nos inspirou com sua vitória. Em sintonia com seu espírito de superação também celebramos conquistas no campo da inclusão digital: 5,6 mil computadores doados e 600 pontos de inclusão digital estabelecidas. Estamos subindo ao pódio da inclusão, conquistando medalhas de ouro em acesso e oportunidade. Cada passo dado é um avanço em direção ao futuro onde todos podem brilhar no mundo digital”.

Até o momento da publicação desta reportagem havia 157 comentários – a maioria deles criticando a ideia da pasta de apagar Rebeca Andrade ou o uso da imagem de Simone e Jordan indevidamente.

“Vamos homenagear a Rebeca! Ótima ideia. Como? Vamos substituir ela por um notebook no pódio”, ironizou um internauta. “Tiraram a imagem de uma mulher negra do pódio?”, questionou outra.

Além da montagem ser tosca – mostrando a tela de um Laptop com a frase “computadores para inclusão” -, é de péssimo gosto apagar a campeã olímpica brasileira do pódio. Ainda mais quando a decisão é tomada pelo ministério responsável por gerir a comunicação do governo federal.

Não à toa… a terceira gestão de Lula tem tido tanta dificuldade na área.

O QUE DISSE O MINISTÉRIO

(Atualização: o ministério das Comunicações apagou o post após a publicação desta reportagem. Em seguida, enviou uma nota à coluna.

Leia abaixo:

O Ministério das Comunicações reconhece que a postagem não foi adequada e deu margem para interpretações que não condizem com o sentimento e trabalho do Governo Federal, nem com a grandeza desta conquista histórica de Rebeca Andrade. Por isso, pedimos sinceras desculpas à atleta e a todos os brasileiros e brasileiras pela postagem, especialmente às mulheres pretas, que estão tão bem representadas no pódio de Rebeca Andrade.

O objetivo foi fazer uma publicação relacionando políticas públicas com as Olimpíadas, assim como já tinha sido feito com a foto icônica de Gabriel Medina, cujo meme circulou o Brasil. A própria legenda explicava que a pasta reverencia Rebeca e tem ela como inspiração.

Uma nova publicação foi feita para deixar explícita a admiração que o Ministério das Comunicações tem por Rebeca Andrade e suas conquistas, que tanto representa para o país como uma mulher preta medalhista olímpica. O Ministério das Comunicações reverencia Rebeca Andrade. Ela não só entrou para a nossa história, ela é a nossa história)

)

