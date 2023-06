Com Lira, a mais nova derrota de uma delação premiada

O instituto da delação premiada, outrora tão exaltado no país, sofreu mais uma derrota importante nesta terça, 6, assim como aconteceu várias vezes na Operação Lava Jato.

É que o Supremo Tribunal Federal arquivou uma investigação contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se sustentava numa colaboração feita após a apreensão de R$ 106 mil em dinheiro com um assessor parlamentar. Isso, em 2012.

A legislação estimula bandidos a colaborar com investigações criminais em troca de benefícios importantes, como a redução da pena em dois terços ou até o perdão judicial.

O Brasil passou a prever a delação premiada no ano 2000, mas alguns dos principais criminalistas do país – como Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay – se recusam a aceitar clientes que denunciam esquemas criminosos desta forma.

O caso mais notório de delação premiada no Brasil permitiu comprovar o envolvimento do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda e de dezenas de políticos no esquema de corrupção conhecido como mensalão do DEM, no fim de 2009.

