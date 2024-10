CNI levará delegação recorde de empresários para COP16

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) participa da Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP16), em Cali, na Colômbia, liderando a maior delegação empresarial já reunida para a assembleia. A partir de segunda-feira, 21, cerca de 80 integrantes, entre técnicos e dirigentes da CNI, de federações das indústrias e de associações setoriais e empresários do setor, participarão das principais atividades e dos eventos paralelos que acontecem durante a conferência.

Como membro observador, a CNI apresenta subsídios técnicos e científicos para as negociações. A agenda de eventos da indústria contempla ainda a participação nos estandes e espaços de interação para as partes interessadas, em fórum de negócios e em discussões específicas voltadas para o segmento empresarial. Dois temas devem ganhar atenção especial do setor privado:

– Ferramentas para mensurar, avaliar e relatar impactos, riscos, dependências e oportunidades relacionadas à biodiversidade e ao setor empresarial;

– Mecanismos inovadores para financiar e incentivar a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.