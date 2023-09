Case brasileiro de sucesso adere a novo movimento da ONU

O setor brasileiro de latas de alumínio para bebidas, representado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), aderiu a um novo movimento do pacto global das Nações Unidas nesta sexta, 15, em Nova York, em agenda que antecede a Assembleia Geral da ONU de 2023.

O pacto é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do planeta, com a proposta de estimular o alinhamento estratégico de empresas pelos princípios universais em direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, todos traduzidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Garantir a circularidade dos produtos é condição para a redução efetiva da poluição, especialmente nos centros urbanos, rios e oceanos. Uma triste realidade que precisamos enfrentar com senso de urgência e compromissos realmente sérios”, afirmou Cátilo Cândido, presidente executivo da Abralatas, durante o evento de adesão ao movimento conexão circular, da ONU.

Dois bilhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados anualmente em todo o mundo e a menor parte é reaproveitada. O movimento é um esforço concentrado em zerar a destinação de resíduos para aterros e alcançar níveis elevados de circularidade de todos os produtos até 2030.

“O mercado da lata de alumínio no Brasil é um dos maiores do mundo e atingiu o grau máximo de circularidade com 100% de reciclagem ano passado. Queremos mais que cumprir com o Pacto Global, vamos além, apoiando e incentivando esta agenda da ONU”, diz Cátilo Cândido.