Carreira científica da PF tenta eleição inédita para a Câmara

Na primeira eleição nacional após o ápice da pandemia de Covid-19, peritos criminais da Polícia Federal tentam eleger um representante inédito na Câmara dos Deputados. A perícia é a carreira policial encarregada de analisar cientificamente – inclusive, defendendo a ciência que o governo Bolsonaro esqueceu – os vestígios e as cenas de crimes e de possíveis crimes.

“Nossa proposta é mostrar que a ciência e a investigação científica podem contribuir para o Brasil virar o jogo contra a criminalidade. A segurança pública precisa ser fortalecida com ciência e tecnologia”, afirma o perito federal Marcos Camargo, que tenta uma vaga de deputado federal pelo PSB do Paraná. Formado em farmácia pela universidade federal do estado, ele presidiu por três vezes a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).

“Temos de aumentar a eficácia no combate ao crime. Para isso, é preciso ouvir a área das ciências forenses e usar mais tecnologia e conhecimento científico para prevenir e resolver os crimes”, diz Camargo.

Perícia estadual

Fora da PF, peritos criminais dos Estados também tentam mandar seus representantes tanto para o Congresso quanto para as Assembleias Legislativas.

Também tentam vagas na Câmara dos Deputados as peritas estaduais Carol Noleto (Podemos-MA) e Amanda Melo (MDB-PB).

Os peritos da Polícia Civil do Distrito Federal Gian Chelotti (MDB-DF) e Fabio Rodrigues concorrem a uma vaga na Câmara Legislativa.

Já para as Assembleias Legislativas de vários estados, tentarão as peritas Sandra Santos (PSDB-PE) e Maria Letícia (PV-PR) e os peritos Humberto Martins (PSDB-PB), Deny Bruce (SD-GO) e Carlos Augusto Chamoun (União-ES).

