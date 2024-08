Carlos Bolsonaro será processado por Caetano por violar direito autoral

O cantor e compositor Caetano Veloso vai processar judicialmente Carlos Bolsonaro, filho Zero Dois de Jair Bolsonaro, pelo uso indevido e não autorizado da canção “O Leãozinho” em postagem política feita em suas redes sociais.

Nesta terça-feira, 27, o vereador repostou uma imagem do “Advogados de direita Brasil” com números da Lei Rouanet, mas usando como trilha sonora a música do cantor e compositor lançada no álbum Bicho, em 1977.

No passado, Caetano Veloso notificou o próprio Jair Bolsonaro também pelo uso indevido de músicas em postagens nas redes sociais.