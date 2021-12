Candidato único à OAB registra chapa com apoio de 25 estados e do DF

O advogado José Alberto Simonetti registrou nesta terça-feira, 21, a chapa completa com que vai disputar a presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A eleição ocorrerá em 31 de janeiro, no plenário da instituição, em Brasília. Votam os 81 conselheiros federais da OAB (3 de cada Estado e do Distrito Federal). Simonetti será candidato único com apoio de 25 Estados e do Distrito Federal.

Com o nome da chapa “OAB de Portas Abertas”, a composição de consenso é composta por Simonetti e pelos seguintes advogados:

• Rafael de Assis Horn, ex-presidente e conselheiro federal eleito pela OAB de Santa Catarina, é o candidato a vice-presidente;

• Sayury Silva de Otoni, eleita conselheira federal pelo Espírito Santo, concorre a secretária-geral;

• Milena da Gama Fernandes Canto, eleita conselheira federal pelo Rio Grande do Norte, é candidata a secretária-geral-adjunta;

• Leonardo Pio da Silva Campos, ex-presidente e conselheiro federal eleito pela OAB do Mato Grosso, é candidato a diretor-tesoureiro.

O principal requisito para qualquer advogada ou advogado do país disputar a eleição nacional da OAB é ter o apoio de, pelo menos, seis seccionais estaduais. O registro foi efetivado com o apoio de vinte e seis seccionais da OAB, ficando isolado o Estado da Bahia.

“O momento é de unidade, de diálogo e de construção de pautas que unam a advocacia. Chegar a 26 apoios é resultado de muito trabalho e do valor que demos ao diálogo e à transparência nesse processo, ouvindo advogadas e advogados de todo o país para construir a candidatura com objetivo de unir a classe”, afirmou Simonetti à coluna.

Uma das bandeiras do candidato é fazer uma gestão “independente, inclusiva e participativa”. “A OAB tem que manter diálogo com os três Poderes, com todas as instituições e com a sociedade. Faremos uma gestão independente, inclusiva e participativa, voltada para a advocacia. Nossa principal missão será a valorização do advogado, como instrumento fundamental ao estado democrático de direito e ao devido processo legal”, diz Simonetti.

Ser conselheiro federal eleito não é quesito obrigatório para disputar a presidência nacional. Mas Simonetti disputou e venceu a eleição em seu Estado natal, o Amazonas. Segundo ele, a eleição no Estado de origem dá mais legitimidade para a candidatura. Os candidatos a diretores nacionais, por outro lado, precisam obrigatoriamente terem sido eleitos conselheiros federais em seus Estados.