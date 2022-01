Bolsonaro tem como fugir de Moraes?

O presidente Jair Bolsonaro desafiou a justiça ao descumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prestar depoimento presencial na Polícia Federal na última semana.

Mesmo tentando manter sua pose de rebeldia contra as instituições, Bolsonaro não tem para onde fugir. Moraes vai continuar por um bom tempo com processos que comprometem o presidente.

Com 53 anos, o ministro está longe de se aposentar e tem nas mãos investigações importantes como o inquérito das fake news, os atos antidemocráticos e o vazamento de informações sigilosas, processo que motivou a determinação do depoimento ao qual Bolsonaro faltou.

Bolsonaro teria faltado ao depoimento porque não queria ser visto entrando na Polícia Federal. A imagem do presidente em frente ao prédio da PF certamente rodaria o país.

Moraes deve remarcar o depoimento e pode ser, inclusive, que Bolsonaro consiga entrar na PF sem ser visto.

Ainda que continue a atrasar o depoimento, além de não ter pra onde fugir, Bolsonaro terá que encarar o fato de que Alexandre de Moraes assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em agosto deste ano, às vésperas das eleições que, ao que tudo indica, não serão nada positivas para o atual presidente.

Antes de assumir a presidência, Moraes já assume como vice-presidente do TSE em fevereiro, com Fachin no comando do órgão.

Não tem saída. Em algum momento, Bolsonaro não vai conseguir mais fugir das suas responsabilidades. Se não conseguir se reeleger, o cenário que já é difícil ficará ainda mais crítico para ele. Uma pena que, mesmo diante desses fatos, o presidente insista em ignorar ordens e desafiar as autoridades do país.