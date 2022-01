Bolsonaro perde mais uma vez para a pandemia

No dia da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, Bolsonaro só poderá estar presente porque se submeteu à ordem do tribunal e mandou seu teste negativo de Covid. O presidente perdeu todas até agora neste campo, simplesmente porque está do lado errado e permanece do lado errado.

É claro que numa pandemia é preciso ter cuidados, e proteger a população. Bolsonaro estimula a não vacinação e ninguém segue, nem mesmo sua família.

Ele fez uma confusão contra a exigência da vacinação dos viajantes que vinham ao Brasil e foi obrigado a aceitar justamente uma decisão do STF.

O Supremo tem que entrar em decisões que são administrativas, incluindo recomendações da Anvisa, simplesmente porque o presidente adota uma postura tresloucada.

O país perde tempo discutindo a insensatez do presidente, até que a ordem seja imposta e ele tenha que recuar. A vitória que o presidente conseguirá hoje, contudo, é mais permanente: terá agora, como tem falado, 20% do STF.

Nesta quarta-feira,15, na Fiesp, disse que se for reeleito passará a ter 40% do STF. Bolsonaro tem uma visão de que vira proprietário do ministro que indica.

E tanto Nunes Marques, quanto André Mendonça tem reforçado essa ideia de Bolsonaro.