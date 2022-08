Bolsonaro criou armadilha para Sergio Moro no Jornal Nacional. E agora?

Em um dos momentos mais importantes da entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, o presidente da República passou um recibo daqueles ao dizer que a Polícia Federal “melhorou muito” com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Mas não foi só recibo. O presidente tachou o ex-magistrado de incompetente.

Não que o mandatário não tenha dito isso antes, mas acabou tendo que repetir em horário nobre, caçoando de seu antigo “superministro” – hoje desafeto. Tudo ocorreu porque uma das perguntas feitas por William Bonner tratava das várias tentativas de interferência de Bolsonaro na corporação, incluindo na superintendência da PF no Rio de Janeiro, seu berço político.

Neste momento, a entrevista cambou para o lado da desastrosa reunião ministerial conduzida por Bolsonaro quando Moro ainda estava no governo.

“Não tem interferência. [..] Entreguei a fita. Não acharam nada. Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou para aquela pessoa agir. A PF, com a saída do Sergio Moro, melhorou e muito, na apreensão de drogas, na apreensão de numerários, em operações. Melhorou, e muito”, disse o presidente.

A cacetada do presidente no ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, que mandou prender Lula, traz algumas curiosidades ao cenário político brasileiro em 2022. Primeiro, Moro ainda não respondeu Bolsonaro. Nada. Está quieto em suas redes sociais.

Ele e seus aliados mais próximos – como a sua mulher Rosângela e o ex-procurador Deltan Dallagnol – viraram políticos e são candidatos, como o próprio Moro, que busca ser senador pelo Paraná. Ocorre que – direitistas e antipetistas que são – eles têm sinalizado que votarão em Bolsonaro em um eventual segundo turno contra Lula.

Daí, a questão: estão todos numa saia justa daquelas que só a política, que resolveram abraçar, cria vez ou outra.

Vai ser importante para a democracia brasileira ver como se comportam os três a partir de 2 de outubro, caso se confirme a polarização PT x bolsonarismo.

Moro vai mesmo apoiar a reeleição do mandatário após tudo que denunciou sobre Bolsonaro – e também as “cacetadas” que levou em resposta… inclusive esta última do Jornal Nacional?

Deltan manterá seu voto declarado no presidente, mesmo com o seu mentor sendo esculachado em rede nacional? E Rosângela, que busca ser deputada… O que fará a nova política que diz “morar com ele”?