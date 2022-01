Bolsonaro ataca, mas está nas mãos de Moraes

Não é segredo para ninguém que o presidente Jair Bolsonaro gosta de atacar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Na semana passada, o presidente atacou especificamente Luís Barroso e Alexandre de Moraes em mais uma de suas declarações sem sentido.

A arrogância do presidente, no entanto, vai ter que se calar nos próximos dias. Alexandre de Moraes deu prazo até 28 de janeiro para Bolsonaro prestar depoimento à Polícia Federal na investigação sobre o vazamento de inquérito do ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em agosto de 2021, o presidente divulgou em suas redes sociais um link com a íntegra de um inquérito sigiloso que apura um ataque ao sistema do TSE em 2018. Ao divulgar o documento, Bolsonaro violou a lei. Agora, vai ter que prestar depoimento sobre a sua conduta.

Na época do vazamento da informação, o TSE se pronunciou afirmando que o ataque hacker não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Caía por terra, novamente, a teoria de bolsonaristas de que há fraude nas urnas eletrônicas.

Essa é mais uma tentativa de responsabilização do presidente pelos erros que ele comete dia após dia. Mais uma vez, Bolsonaro agiu para inflamar seus seguidores e atacar as instituições. Agora, terá que obedecer à ordem de Moraes e explicar porquê ignorou a lei para defender sua teoria absurda contra o sistema de votação do país.