Bolsonarista aumenta terras, porém se declara mais pobre à Justiça

​Candidato a prefeito de Belém, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Éder Mauro (PL-PA) informou à Justiça Eleitoral que ficou mais pobre de 2022 para 2024. Seu patrimônio caiu de R$ 2,99 milhões para R$ 2,38 milhões, uma queda de 20%. Entre seus bens mais valiosos, está uma fazenda no interior do Pará, que ele declara por R$ 330 mil desde 2022.

​Um documento do Cadastro Ambiental Rural do Pará revela, porém, que Éder Mauro aumentou o tamanho de suas terras. A fazenda saltou de 335 hectares, nas eleições passadas, para 347 hectares em 2024, ou seja, cresceu o equivalente a 12 campos de futebol. Entretanto, o deputado declarou o imóvel pelo mesmo valor à Justiça Eleitoral.

​Além disso, o cadastro rural informa que a propriedade desenvolve atividade de pecuária. Imagens obtidas pela coluna mostram animais pastando nas terras do deputado, porém o candidato bolsonarista a prefeito não declarou nenhuma cabeça de gado.

​Pesquisa Quaest, divulgada no sábado, 31, aponta Éder Mauro com 23% das intenções de voto seguido por Igor Normando (MDB), com 21%, que é apoiado pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Os dois candidatos estão empatados tecnicamente, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

​Em junho passado, a coluna já havia publicado reportagem sobre o aumento no papel das terras de Éder Mauro. Naquela época, a área da fazenda havia crescido 56% em relação aos registros mais antigos do cartório de imóveis. Segundo esse documento, a propriedade possuía 214 hectares, mas no contrato de compra, assinado pelo deputado, esticou para 335 hectares.

​Ao fazer um novo cadastro rural em agosto passado, Éder Mauro informou que o imóvel tem agora 347 hectares. Com mais esse acréscimo, a fazenda aumentou 62% na comparação com o registro inicial do cartório. Se continuar nesse ritmo, o deputado tem potencial para se tornar latifundiário no Pará.

​Os documentos de posse da fazenda já estiveram na mira da Polícia Civil por indícios de falsificação. Em 2018, o imóvel foi registrado em nome de uma mulher morta 15 anos antes. Um empresário responsável pelo registro chegou a ser preso. Dois anos depois, em 2020, Éder Mauro adquiriu a fazenda de outra pessoa. Ele alega que não sabia da suspeita anterior de fraude.

​Após a coluna publicar essas informações, o deputado trocou o nome da fazenda de Bênção Divinal para Bala de Prata, denominação que agora consta na Justiça Eleitoral.

​Se eleito prefeito, Éder Mauro vai recepcionar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, agendada para novembro de 2025. A preservação da Amazônia estará no centro das atenções e a preservação da floresta requer, entre tantas medidas, a regularização fundiária no Pará, um assunto sobre o qual o deputado não tem dado o melhor exemplo.

A coluna procurou o parlamentar candidato a prefeito em Belém a advogada Amanda Figueiredo, que representa ele nesta eleição, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O espaço continua aberto para o político se manifestar.