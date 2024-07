Autêntica traz livro de premiada escritora portuguesa para o Brasil

A Autêntica Contemporânea prepara para julho o lançamento do romance Misericórdia, da portuguesa Lídia Jorge. Será o primeiro título de nacionalidade portuguesa no catálogo do selo. Outros assinados pela autora estão em vista.

Publicado originalmente em 2022, em Portugal, Misericórdia ganhou diversos prêmios literários europeus, entre os quais o Grande Prêmio de Romance e Novela 2022, da Associação Portuguesa de Escritores (APE), o Prêmio Literário Fernando Namora e o Prêmio Médicis Étranger, com o qual a autora se tornou a primeira autora de língua portuguesa a alcançar o reconhecimento. A obra também foi nomeada para o Femina 2023.

Misericórdia é uma homenagem de Lídia Jorge à mãe, que faleceu em 2020. Durante um ano ela, que vivia em um lar de idosos, registrou histórias e pensamentos usando um pequeno gravador. Deste material resultaram quase 40 horas de áudio, que, mescladas à ficção, deram origem ao livro e à criação de Dona Alberta, a protagonista da história.

A obra está centrada, portanto, em suas aventuras como residente do Hotel Paraíso. É ela quem conta, como um diário, tudo o que acontece no lar. Quem chega, quem morre, as visitas, a relação entre os residentes e com aqueles que lá estão para cuidá-los. Até que passa a ser atormentada pela ideia da morte.

Brutal e esperançoso, irônico e amável, Misericórdia versa sobre a fragilidade e a finitude ao mesmo tempo em que, mesmo sem a intenção da denúncia, trata sobre questões como as condições de vida de idoso que vivem em casas de repouso, a questão migratória em Portugal e as condições de trabalho oferecidas aos estrangeiros.

