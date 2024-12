Associação tenta barrar retomada do controle de bebidas no país

Um dia após o Tribunal de Contas da União (TCU) encerrar o julgamento que determinou que a Receita Federal retome o controle de bebidas no país, a CervBrasil (Associação Brasileira da Indústria da Cerveja) enviou uma manifestação à Corte contra a retomada do sistema. A entidade, que representa o Grupo Petrópolis, dono da Cervejaria Itaipava, pediu fora do prazo para participar do processo como interessada e reagiu à decisão de reimplantar o chamado Sicobe, defendendo a tese do Fisco.

Além de criticar o Sicobe, na peça, datada de 5 de dezembro, a associação lista uma série de critérios que seriam prejudiciais para as empresas filiadas, como o prazo de 60 dias estabelecido pelo TCU para reestabelecimento do controle de produção. Entre os pedidos, a CervBrasil solicita a extensão de 60 para 270 dias para instalação do sistema e a adoção de um novo mecanismo. A posição crítica da CervBrasil ao sistema é a mesma encampada atualmente pela Receita Federal.

A resistência da associação à instalação do sistema não é nova. Em 2009, a Cervejaria Petrópolis entrou na Justiça para ser desobrigada de utilizar o equipamento contador de produção. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional alegava à época que a unidade de Teresópolis teria sonegado impostos das bebidas em 2008, antes da entrada em vigor do Sicobe. O Judiciário barrou a tentativa.

Durante a desacreditada operação Lava Jato, delatores da Odebrecht chegaram a afirmar que a empresa tinha uma espécie de negócio com o Grupo Petrópolis para o pagamento de caixa 2. Segundo os delatores, o esquema funcionava por meio de um duto secreto que burlava o sistema Medidor de Vazão da Receita Federal. Mais de R$ 100 milhões teriam sido sonegados só em um ano. A bebida que não passava pelo medidor era vendida e o dinheiro era usado para o pagamento de caixa 2. Com a implementação do Sicobe, os investigados relataram não ser mais possível cometer as fraudes.

Procurados, CervBrasil e Grupo Petrópolis não se manifestaram.

Publicidade