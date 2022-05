As receitas de lula com chuchu que podem trazer sabor à eleição

Desde que Geraldo Alckmin fez a divertida brincadeira de que “lula é um prato que cai bem com chuchu” e que a mistura de alimentos deve se transformar no novo “hit da culinária brasileira”, artistas e figuras públicas têm brincado com possíveis receitas.

O próprio Lula ofereceu risoto de lula com chuchu em seu Twitter, Astrid Fontenelle e Zeca Camargo, acompanhados de José Simão, “inventaram” ensopado de lula com chuchu, enquanto a deputada Benedita apareceu no dia das mães cozinhando o prato com Antonio Pitanga.

Receitas com os dois alimentos também foram enviadas à coluna – uma delas por um importante ator do cenário político brasileiro que, desde 1988, influencia assertivamente o país com sua visão apurada sobre o relacionamento entre os poderes da República.

Segundo ele, uma boa união de sabores seria lula com chuchu refogado “al dente” – misturando alho, coentro, pimenta baniwa e suco de limão galego. Tudo cozinhado e servido com polenta.

O ex-presidente Lula, que já tripudiou do apelido de Alckmin, cravando anos atrás que o chuchu era “insosso” e “comida sem sal”, testemunha agora o ex-tucano trazendo, desde o lançamento da pré-campanha, “sabor” para a eleição.

Aliás, por isso a coluna escreveu, ainda em março, que o picolé com chuchu ganhou tempero. Ou será o contrário. Lula só conseguiu saborear a vitória com bons “acompanhamentos”.

