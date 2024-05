Artistas se mobilizam e gravam vídeo para estimular doações ao RS

Para reforçar a corrente de solidariedade ao Rio Grande do Sul, o coletivo 342Artes lança nas redes sociais, nesta quinta-feira, 16, um vídeo coletivo com a participação de 99 artistas. A ação tenta estimular doações, que serão convertidas em apoio aos trabalhadores da cultura do Estado.

Nomes como Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Marieta Severo, Milton Nascimento, Adriana Esteves, Djavan, Camila Pitanga, Dira Paes, Glória Pires, Vovô do Ilê e Wagner Moura, entre outros, leem um texto escrito pelo cineasta Jorge Furtado. Num dos trechos, eles afirmam: “Estamos vivendo uma das maiores tragédias da história do Brasil. No Rio Grande do Sul, em poucas horas, centenas de pessoas perderam a vida. Meio milhão de pessoas perderam tudo. Ou quase tudo o que tinham (…). O Rio Grande do Sul vai lutar e precisa de ajuda. O futuro que vamos reconstruir agora vai ser para todos. Doe o que puder. Doe agora.”

O vídeo faz parte da campanha “Ação 342 RS”, que visa arrecadar recursos na plataforma Vakinha. Para contribuir, basta acessar a plataforma de doações pelo link https://www.vakinha.com.br/4791331.

Jorge Furtado destaca o papel dos artistas na mobilização coletiva e solidariedade diante da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. “Os artistas fazem o que podem e dão o melhor de si: usam sua empatia, a ligação profunda que têm com seu público, para comovê-lo a ajudar, da maneira que puderem”, afirma o cineasta, gaúcho nascido em Porto Alegre.

Um esforço que – pasme – tem recebido críticas da extrema-direita. “Nossa ação é fruto da solidariedade coletiva, do desejo de reconstrução do Rio Grande do Sul e, principalmente, um gesto de atenção e cuidado com os trabalhadores da cultura, que assim como muitos outros setores da economia criativa e dos serviços têm sido impactados com as enchentes”, afirma Paula Lavigne, fundadora do coletivo 342Artes e uma das responsáveis pela iniciativa. “Com um histórico de campanhas e apoios a causas importantes sociais, políticas e culturais, o 342 novamente se une em torno da ajuda humanitária para trabalhadores da cultura do Rio Grande do Sul”, diz ela.

Continua após a publicidade

Paula Lavigne lembra que, a despeito da crítica de bolsonarista, o trabalho dos artistas tem o reconhecimento da população. Segundo pesquisa Quaest/Genial, artistas e influenciadores integram a lista de grupos da sociedade com avaliação mais positiva no enfrentamento da tragédia do Rio Grande do Sul: 73% dos brasileiros veem de forma positiva a atuação do grupo. Somente “população local” obteve índice maior (88%), seguida por lideranças locais (72%) e igrejas (70%).

A contribuição também pode ser feita pelo QRCode abaixo:

Veja a lista completa de artistas que participam da iniciativa:

Adriana Calcanhotto

Adriana Esteves

Alessandra Negrini

Alice Carvalho

Continua após a publicidade

Alinne Moraes

Allan Souza Lima

Ana Morais

Anchietx (osgarotin)

Antonio Calloni

Continua após a publicidade

Antonio Pitanga

Anttónia

Astrid Fontenelle

Bárbara Paz

Betty Gofman

Continua após a publicidade

Bia Lessa

Bianca Comparato

Bruno Garcia

Caco Ciocler

Caetano Veloso

Continua após a publicidade

Camila Pitanga

Carol Castro

Carolina Dieckmann

Claudia Abreu

Cleo

Cupertino (osgarotin)

Daniel Filho

Daniela Fontan

Daniela Mercury

Debora Lamm

Denise Saraceni

Dira Paes

Djavan

Drica Moraes

Eliane Giardini

Emílio Orciollo

Enrique Diaz

Evandro Mesquita

Felipe Camargo

Fernanda de Freitas

Fernanda Montenegro

Gabriela Correa

Giselle Batista

Glória Pires

Isio Ghelman

José Loretto

Joyce Moreno

Julia Lemmertz

Katiuscia Canoro

Kleber Lucas

Lázaro Ramos

Leandra Leal

Leo Guima

Leona Cavalli

Letícia Lima

Letícia Sabatella

Luis Lobianco

Luís Miranda

Luisa Arraes

Malu Mader

Malu Valle

Marcelo Faria

Marcelo Serrado

Marcos Breda

Marcos Caruso

Marcos Caruso

Marcos Palmeira

Marcos Valle

Maria Gal

Mariana Ximenes

Marieta Severo

Martha Nowill

Matheus Nachtergaele

Michelle Batista

Milton Nascimento

Natália Lage

Olivia Byigton

Orlando Morais

Otávio Muller

Paula Burlamaqui

Paula Lima

Pedro Luís

Psirico

Robson Torinni

Sandra de Sá

Silvero Pereira

Simone

Thais Belchior

Thomas Aquino

Titi Müller

Tonico Pereira

Tony Bellotto

Virgínia Cavendish

Vladimir Brichta

Vovô do Ilê

Wagner Moura

Xande de Pilares

Yasmin Thayná

Zélia Duncan

Zezé Polessa