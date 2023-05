Aplausos bolsonaristas ao ministro Alexandre de Moraes

Alexandre de Moraes foi aplaudido por parlamentares e apoiadores bolsonaristas após a decisão que soltou Anderson Torres, o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.

É que o teor do despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal desta quinta, 11, foi lido em um audiência pública na Comissão de Comunicação da Câmara.

Coube ao deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos, bradar a palavra “maravilha” uma, duas, três vezes, enquanto Bia Kicis, Filipe Barros e o Delegado Caveira comemoravam.

Encarcerado preventivamente por conta dos atos terroristas, Torres era o secretário de segurança do DF quando destruiram as sedes dos Três Poderes no vergonhoso 8 de janeiro.

Em sua casa, a Polícia Federal encontrou a minuta do golpe, um documento que, se lido com atenção, representa o maior sonho de Bolsonaro depois da derrota para Lula: o fim da democracia.

Até por isso, Torres tem sido vitimizado pela extrema-direita – o grupo político que não preza por nenhum dos valores do Estado Democrático de Direito.

Anderson Torres, o mesmo que se negou a entregar inicialmente o telefone à Justiça, deixando-o nos Estados Unidos, foi obrigado a devolver suas armas, o passaporte e usará tornozeleira eletrônica, entre outras medidas cautelares.

A claque bolsonarista comemorou, mas não citou o nome de Alexandre de Moraes. Foi o “poder judiciário”, maculado no dia 8 de janeiro, que soltou Anderson Torres…

