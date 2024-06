Anielle Franco representará Lula na posse do presidente da África do Sul

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, símbolo da luta antirracista e pelos direitos das mulheres no Brasil, vai representar o presidente Lula na cerimônia de posse do líder reeleito da África do Sul, Cyril Ramaphosa. A cerimônia está marcada para ocorrer no próximo dia 19, em Pretória, capital sul-africana.

A presença de Anielle Franco na posse mostra o fortalecimento das relações diplomáticas entre Brasil e África do Sul. Além de prestigiar a reeleição do presidente Ramaphosa, a ministra deverá participar de encontros bilaterais com autoridades locais para discutir temas de interesse mútuo, como a promoção da igualdade racial e a cooperação em diversas áreas.

“É uma honra para mim representar o presidente Lula e o governo brasileiro, reiterando nosso compromisso com a cooperação internacional e a solidariedade entre as nações, celebrando a continuidade do diálogo e da parceria estratégica com a África do Sul, um dos mais importantes parceiros do Brasil no continente africano e membro do BRICS“, disse Anielle.

Mais informações sobre a agenda da ministra na África do Sul deverão ser divulgadas em breve.