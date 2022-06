André Valadão e o escandaloso culto-comício pró-Bolsonaro

Não é de hoje que aproveito a concessão deste precioso espaço para denunciar a perniciosa mistura entre política partidária e religião. Uma vez mais, aqui retorno, desta vez para rechaçar o escandaloso episódio do comício pró Jair Bolsonaro promovido pela Igreja Lagoinha em Orlando, na Flórida (EUA).

Bolsonaro, que chegou aos Estados Unidos para a IX Cúpula das Américas, na última quinta-feira, 9, rumou no último dia da viagem – sábado, 11 – para Orlando a fim de inaugurar um vice-consulado na cidade. Encerrado o compromisso, o chefe do Executivo ocupou o púlpito da Lagoinha Church, pastoreada pelo cantor e influencer André Valadão. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou, entre outras coisas, estar em curso no Brasil “uma luta do bem contra o mal” e expressou ser um defensor da família, da propriedade privada e da “liberdade do armamento”. O presidente também soltou uma pérola, contrariando uma lei da Biologia, ao exclamar que “podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade”.

Afora o tom esdrúxulo e radicalizante do discurso de Bolsonaro, o que deve ser denunciado neste episódio é a execução da nefasta instrumentalização da fé para fins político-partidários e eleitorais, que manifestou-se além-mar. Ao conceder espaço ao atual presidente da República – que está em pré-campanha -, o líder da Lagoinha Orlando, novamente incorre no pior tipo de manipulação religiosa que se possa praticar. Valadão não apenas influenciou as cerca de 500 igrejas do segmento espalhadas pelo Brasil, como também persuadiu milhões de evangélicos admiradores de seu trabalho a apoiarem Bolsonaro no pleito que definirá o próximo mandatário da nação.

André Valadão e o presidente Bolsonaro precisam, antes de tudo, serem avisados de que o Estado (e nenhum dos seus três poderes) pode estabelecer relações de privilégios ou de exclusividade com uma determinada tradição de fé e que a Igreja, de forma alguma, deve se aliançar com o Estado. Caso contrário, o princípio da laicidade estatal – que deve garantir que todos os cidadãos, religiosos ou não, sejam tratados com equidade – é ferido e a voz profética da Igreja é enfraquecida, o que a impedirá de denunciar as injustiças praticadas pelo governo.

Enfim, nessa história toda se faz necessário reiterar o óbvio, a saber; que não dá para viver sem oxigênio, porém é possível viver bem e com verdadeira liberdade quando, numa nação, há a devida separação entre Igreja e Estado.

* Rodolfo Capler é teólogo, escritor e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo/PUC-SP