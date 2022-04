A verdadeira história por trás da briga entre Doria e Alckmin

O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência pelo PSDB, João Doria, revelou nesta quinta-feira, 28, a verdadeira história do desentendimento entre ele e Geraldo Alckmin, hoje vice na chapa de Lula.

Em sabatina do UOL e da Folha de S.Paulo, Doria foi questionado pelo jornalista Josias de Souza sobre sua relação com Alckmin, que o chamou de traidor na campanha de 2018.

Geraldo teve a pior votação de um candidato a presidente pelo PSDB desde a redemocratização e “apoiou” Márcio França e não Doria, que saiu vitorioso da disputa para o governo de São Paulo.

O atual presidenciável tucano contou que Alckmin o procurou querendo concorrer novamente ao governo de São Paulo, após patrocinar o nome de Doria para a prefeitura da capital, em 2016.

Segundo Doria contou hoje – versão confirmada por caciques tucanos à coluna -, houve uma proposta de prévias para Alckmin, que não aceitou disputá-la. Daí, o desentendimento.

“Geraldo, apesar de entender que a renovação é o melhor caminho para a política […] faremos prévias aqui em São Paulo prévias. Você me ensinou que as primárias valorizam a democracia”, contou Doria.

Alckmin, que governou São Paulo por 16 anos, se negou a participar da disputa para decidir quem seria o candidato, e escolheu, depois, chamar Doria de “traidor”.

O atual presidenciável do PSDB venceu todas as disputas políticas que entrou, desde prévias internas tucanas até as disputas para a prefeitura paulista e o governo do estado, no lugar de Alckmin.

Hoje, enfrenta o maior desafio político de sua história, tentando romper a polarização nacional entre Lula e Jair Bolsonaro e as disputas internas no próprio tucanato.

Continua após a publicidade