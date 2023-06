A última esperança de Bolsonaro para evitar a inelegibilidade

Aliados de Jair Bolsonaro acreditam que o ex-presidente receberá uma bóia de salvação para evitar tão rapidamente a inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo informado à coluna, o principal caso contra o líder da extrema-direita – pautado pela corte para ser julgado este mês – pode ser adiado por alguma manobra processual ou por um pedido de vista de algum magistrado.

Pelo menos essa é a expectativa desses bolsonaristas.

Como este espaço mostrou ainda em fevereiro, integrantes e ex-integrantes da corte veem a ação que tramita no TSE – que trata da reunião de Bolsonaro com embaixadores em julho do ano passado – como demolidora.

Isso, sob a ótica política, e não criminal.

Em Abril, o Ministério Público Eleitoral defendeu que o líder da extrema-direita seja considerado inelegível pela corte.

O processo é visto com lupa pela esquerda e pela direita porque pode mudar o xadrez eleitoral de 2026, com outro nome representando o grupo político do ex-presidente, que se apresentaria como injustiçado.