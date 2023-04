A última cartada de Lewandowski não mira só em Moro

Ao decidir pela permanência de um procedimento contra Sergio Moro no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski mandou alguns recados em seu derradeiro pôr do sol na corte.

O principal deles – obviamente – foi para o atual senador e ex-juiz da Lava Jato.

Acusado de tentativa de extorsão pelo advogado Tecla Duran, Moro queria que o caso fosse julgado na primeira instância.

Não conseguiu.

Ricardo Lewandowski respondeu “aqui não, violão” querendo dizer “impossível neste momento”. “Ao menos nesta fase inicial, a competência para a supervisão e apuração dos fatos noticiados no presente expediente é do Supremo”.

Continua após a publicidade

Cravou que o caso é – ao menos por enquanto – da mais alta corte do país e o determinou que a Procuradoria-Geral da República analise melhor a história.

O ministro, que se aposenta nesta terça, 11, não falava só a Moro ao tomar a decisão.

Ricardo Lewandowski queria sinalizar aos colegas da corte – e a outras importantes figuras da República – que continua preferindo outro nome para o seu lugar.

Como a coluna mostrou, o advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula nos processos julgados por Moro e não é o preferido de Lewandowski, será indicado ao posto.

Deixando o procedimento no gabinete, o ministro cria logo um constrangimento para o futuro colega de toga. A discussão no primeiro nascer do sol de Zanin no Tribunal será apenas se ele pode ou não julgar esse procedimento.