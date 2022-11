A surpreendente bronca pública de Hamilton Mourão em Bolsonaro

O silêncio do presidente Jair Bolsonaro ainda não acabou. Faltando pouco mais de 1 mês para o fim do mandato, o presidente continua calado e recluso, mostrando que não sabe lidar com a derrota que sofreu na eleição.

No último sábado, 26, Bolsonaro finalmente apareceu e participou de um evento da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Durante a cerimônia, uma reprimenda do vice-presidente Hamilton Mourão mostrou que até os aliados de Bolsonaro estão pedindo que ele volte a falar.

“Você não vai falar para o seu povo, não? Abre o jogo”, teria dito Mourão segundo uma especialista em leitura labial chamada pela CNN para decifrar o que o vice-presidente conversava.

A fala é um puxão de orelha de Mourão em Bolsonaro. E nem mesmo com a bronca o presidente falou. Participou do evento, mas se manteve em silêncio.

Desde que assumiu a Presidência da República, Bolsonaro participa de eventos militares e nunca perde a oportunidade de fazer discursos. A formatura de cadetes da Aman e outras cerimônias das Forças Armadas não tinham o costume de contar com a presença do presidente. Com Bolsonaro, o cenário mudou. O presidente tenta militarizar tudo desde que entrou no poder e sempre mantém a aproximação com os militares.

Como a coluna mostrou, o presidente se encontrou com comandantes das Forças Armadas na semana passada para alinhar o discurso nos últimos dias de mandato.

Mourão parece estar tentando – em vão – fazer Bolsonaro voltar a agir como Presidente da República. O vice-presidente já chegou a cogitar inclusive uma renúncia do presidente indicando que ele não deseja passar a faixa para Lula.

É lamentável que Bolsonaro tenha decidido terminar o seu mandato dessa forma, continuando a desrespeitar a democracia.