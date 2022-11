A sinalização de Lula a Alexandre de Moraes que passou despercebida

Diante da confusão causada pelas falas que assustaram o mercado, fizeram a bolsa derreter e o dólar subir, passou despercebida uma declaração de Lula que provavelmente vai se repetir bastante nos próximos anos.

Em discurso a aliados nesta quinta, 10, Lula elogiou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e falou em “coragem estupenda” e “comportamento exemplar”.

“O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é orgulho de todo o Brasil, e não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador ou progressista, ou de direita, de centro, o que importa é que ele foi de muita coragem, de muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições”, disse Lula.

O afago de Lula em Moraes inicia um novo tempo no relacionamento entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O presidente eleito deve repetir os agradecimentos ao longo de sua gestão porque reconhece a importância do trabalho de Moraes contra Bolsonaro, contra o bolsonarismo e contra qualquer movimento antidemocrático que tente ganhar força no país.

Como a coluna mostrou várias vezes, Moraes tem sido peça chave na defesa da democracia e na busca pelo cumprimento da Constituição.

Enquanto o atual presidente criticou e atacou Moraes inúmeras vezes, Lula deve adotar uma postura completamente diferente. Esse comportamento, inclusive, já tinha sido adotado na posse de Moraes como presidente do TSE, em agosto deste ano.

Naquela ocasião, aliados de Lula já haviam deixado claro o enorme respeito por Moraes e afirmaram que o partido e o agora presidente eleito estavam muito confiantes e satisfeitos com o trabalho do presidente do TSE.

Na declaração dada por Lula ontem, o petista fez questão de dizer que não se importa se Moraes é de direita de centro. Isso porque o ministro era visto com certa desconfiança por partidos de esquerda. Indicado pelo ex-presidente Michel Temer, havia um temor de que Moraes se inclinasse para qualquer governo de direita. O que aconteceu, no entanto, pode ser lido como um trabalho da direita democrática combatendo o extremismo dos bolsonaristas.

Alexandre de Moraes, na verdade, vestiu a toga do Supremo e entendeu seu papel constitucional. Contudo, se ainda estivesse na política, poderia sim ser celebrado como um social democrata e liberal.

Independentemente disso, está foi apenas a primeira de muitas sinalizações que Lula fará nos próximos meses a Moraes. O tempo dos conflitos e ataques ao trabalho brilhante do presidente do TSE podem finalmente estar ficando para trás.