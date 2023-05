A semana D para Fernando Haddad e Lula

Fernando Haddad viverá a semana D como ministro da Fazenda de Lula. Desde que assumiu o cargo, ele teve algumas cruciais, mas esta será de fato a decisiva.

Nesta segunda, 15, o relator do “regime fiscal sustentável”, deputado Cláudio Cajado, vai apresentar para os líderes a última versão do texto que substituirá a regra anterior que não deu certo, o teto de gastos.

O parlamentar fará isso à noite com várias lideranças partidárias, buscando um consenso para complicada nova engenharia de controle de gastos do Estado.

Nas últimas semanas, Haddad e Lula tiveram que lidar com o PT, o partido dos dois que precisou ser enquadrado para não atrapalhar ainda mais a vida do governo no Congresso.

O que incomoda o partido é a espinha dorsal da proposta: no ano seguinte em que o governo não cumprir a meta serão acionados alguns gatilhos. Por exemplo: não pode dar aumento para o funcionalismo público.

Isso sempre será uma pedra no sapato para o Partido dos Trabalhadores.

Assim que o texto for apresentado aos líderes, a discussão política começará. Ficará mais claro se o PT flexibilizou ou não aquilo que incomoda nesse regime fiscal sustentável.

A proposta determina que, para o período de 2024 a 2027, as despesas só poderão crescer 70% do aumento das receitas do governo. Mas a oposição quer que o texto dê mais garantias de que o governo cumprirá a meta.

Qual a grande crítica ao arcabouço?

Se o governante não cumprir a meta não há uma grande punição, a não ser no ano seguinte, quando o aumento do gasto será ainda menor que os 70%.

Em meio a esse difícil quadro, a força política de Haddad passará por seu grande teste, assim como a de Lula, que vê em 2023 o inimaginável: um governo seu com dificuldade de formar uma base no Congresso.

A verdade é que Lula e Haddad passarão pelo maior teste nesta semana. E descobrirão se enfrentarão não só o fogo amigo, mas o tamanho do poder de fogo da oposição e da própria mobilização governista. A ver…