A reunião sobre o G20 que acontece em meio à fase difícil do governo Lula

O C20, grupo de engajamento que representa a sociedade civil organizada no âmbito do G20, se reúne no Rio de Janeiro, na Casa Firjan, no dias 1º e 2 de julho, para consolidar recomendações à cúpula mundial sobre temas como combate à fome, transição energética justa, igualdade de gênero, economias inclusivas e iniciativas antirracistas.

Com um dia aberto à participação pública, o evento tem presença confirmada de representantes dos ministérios da Fazenda, da Saúde e da Secretaria Geral da Presidência da República, que estão pressionados pela fase ruim do governo Lula interna (derrotas no Congresso) e externamente (estresse internacional em relação a Israel e a Palestina ou Ucrânia e Rússia) .

O grupo, formado este ano por mais de 2 mil organizações de mais de 90 países, busca garantir que as vozes da sociedade civil sejam ouvidas pelos chefes de Estado. Todos esses são temas prioritários da presidência do Brasil no G20 e compõem os 10 grupos de trabalho temáticos do C20.

Nesta edição brasileira, o C20, criado em 2013, é presidido por Henrique Frota, representante da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), e tem como Sherpa Alessandra Nilo, cofundadora da ONG Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero, fundada há 31 anos.