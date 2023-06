A resposta de Marina Silva

Marina Silva fará um pronunciamento em rede nacional nesta segunda, 5, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Sem fazer críticas ao Congresso Nacional – o mesmo que impôs derrotas a ela na semana passada -, a ministra do Meio Ambiente de Lula olhará para o futuro.

Marina lembrará os 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente e tratará do perigo que o aumento do desmatamento pode trazer para as economias dos países.

Entre os anúncios, será relançado o plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que foi desativado no governo Jair Bolsonaro.

Foi esse plano que possibilitou o sucesso de Marina em sua primeira passagem pela pasta, quando os números do desmatamento caíram muito na Amazônia, chamando a atenção do mundo.