A reação firme de Alexandre de Moraes às novas ameaças de Bolsonaro

É nesta terça-feira, 22, que começa o terceiro turno das eleições no Brasil. Enquanto Jair Bolsonaro, através de Valdemar da Costa Neto, contesta a vitória de Lula, Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco, democratas que são, reiteram o compromisso com a constituição.

Os fatos de hoje são o que a coluna já havia mostrado que aconteceria. O presidente da República e o presidente do PL protocolaram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma representação alegando erros na contabilização de votos do segundo turno.

Segundo os golpistas, uma empresa privada apontou supostas inconformidades em modelos mais antigos de urnas eletrônicas, que representariam 59% dos equipamentos utilizados no sistema de votação.

De acordo com os democratas, a derrota de Bolsonaro para Lula é “inquestionável” – declaração de Pacheco – e não tem lógica – resposta instantânea de Moraes.

Não é preciso ter bola de cristal para saber que o presidente do TSE vai negar o pedido e que a maioria da corte irá referendar a negativa de Moraes em favor da democracia.

Mas o estrago já está feito. No bolsonarismo, a dúvida é tudo que precisam. E a semente antidemocrática foi lançada 23 dias depois do final do segundo turno.

