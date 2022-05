A reação dentro do PT à entrevista de Lula na Time

As últimas críticas de aliados e adversários, assim como da opinião pública, seja no Brasil ou no exterior, não atingiram o PT nem Lula, segundo apurou a coluna.

Ao contrário.

Na avaliação do partido, a entrevista do ex-presidente para a revista Time recoloca Lula como um importante player global, além de revelar que o Brasil pode voltar a ser protagonista no mundo, como realmente ocorreu nos governos petistas.

Foi comemorado também o fato de que a capa, que traz uma imagem de Lula como estadista, ocorre uma semana após a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmar que o ex-presidente teve violados seus direitos políticos, a garantia a um julgamento imparcial e a sua privacidade.

Ou seja, o mais duro baque para a Lava Jato e a mais importante vitória de Lula, que dá a ele uma importante peça de marketing para a campanha.

Sobre a mais criticada resposta de Lula para a publicação norte-americana, atacando o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e que teve grande repercussão, o PT avalia que o ex-presidente já havia feito críticas semelhantes.

“Fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado”, afirmou Lula na entrevista.

Sim, o ex-presidente já havia feito críticas parecidas, mas não tão enfáticas como agora.

Faltou afirmar que os civis ucranianos foram massacrados pela violência russa, e que, com isso, não dá para equiparar os dois lados nesta guerra. Uma ponderação de Lula na mesma resposta resolveria o problema.

(Entenda os acertos e erros de Lula, de acordo com avaliação da coluna)

O partido esquerdista ainda avaliou que a entrevista se conecta com a fundamental homenagem recebida por Lula na Sourbonne, na França, ano passado, quando o ex-presidente afirmou que era muito ruim ver o Brasil isolado por conta da desastrosa política externa de Jair Bolsonaro.

Na ocasião, Lula afirmou que o fato de o país ter virado um pária internacional não era trágico apenas para o Brasil, mas para o mundo, que sentia falta do país como protagonista no exterior.

“É inevitável comparar o Brasil que tínhamos há dez anos ao isolamento em que o país se encontra hoje”, disse o ex-presidente na França.

Com a importante entrevista, na avaliação do PT, essa história de país isolado no mundo, por conta da extrema-direita brasileira e de Bolsonaro, começa a mudar.

A entrevista para Time seria o primeiro capítulo desta mudança.