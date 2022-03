A reação de Guedes à derrapada no Dia das Mulheres

Paulo Guedes acha que foi criticado injustamente no caso do evento das mulheres. É que ele apareceu no cartaz do seminário junto com outros quatro homens, entre eles, o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, apenas homens.

Foi criticado, inclusive aqui nesta coluna, por ser um dos integrantes dessa presença hegemonicamente masculina no Dia da Mulher.

“Sou um convidado. Se eu não for serei criticado por desconsiderar a importância da mulher na política? É o fim da picada”, disse o ministro… reservadamente.

A iniciativa equivocada foi tomada por parlamentares governistas, e Guedes poderia ter criticado o formato do evento. Simples assim.