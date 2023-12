A provocação desnecessária de Lula a Bolsonaro

O presidente Lula fez uma provocação desnecessária à oposição e à família Bolsonaro durante a 4ª Conferência Nacional de Juventude, em Brasília.

Para uma plateia cheia de lideranças do movimento estudantil, classificou Flávio Dino de primeiro comunista a chegar no Supremo Tribunal Federal e demonstrou a alegria com a aprovação do velho aliado político.

“Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história desse país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino”, afirmou o presidente da República, inflamando sua base mas gerando ira na oposição.

Com um país polarizado e uma direita cada vez mais forte no Congresso – capaz de derrubar vetos em série do presidente – a declaração acaba por ser desnecessária.

Um “comunista no STF” era tudo o que o bolsonarismo não queria. O próprio senador Flávio, filho Zero Um de Jair Bolsonaro, também o classificou como “comunista”, mas de uma forma negativa, bem diferente de Lula.

Continua após a publicidade

A direita passou as duas últimas semanas numa campanha contra Flávio Dino, usando sua longa trajetória política na esquerda – mais especificamente os seus 15 anos no PCdoB – para tentar evitar a aprovação do seu nome na corte.

A provocação de Lula é tão ruim que chega no momento em que essa direita raivosa já se articula para olhar com lupa as primeiras decisões de Dino na corte.

A ideia é, como revelou a coluna, buscar elementos para fazer dele o primeiro ministro a sofrer um impeachment em 200 anos do Supremo Tribunal Federal.

Chamá-lo de comunista só ajuda a alimentar o ódio da direita contra a toga do STF, dificultando os primeiros passos de Dino com a toga.

Continua após a publicidade