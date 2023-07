A prova de que Bolsonaro não está tão derrotado

Jair Bolsonaro perdeu, mas o ideário – a doutrina bolsonarista – não.

Continua viva a nos assombrar.

Nesta quarta, 12, o deputado federal general Girão teve a coragem de dizer que “respeita bastante” as “responsabilidades da mulheres”. E quais seriam elas? As de “procriação e harmonia da família”.

Girão estava em um embate com a colega parlamentar Sâmia Bonfim, do PSOL, e resolveu por bem ofender milhões de mulheres do Brasil com o vergonhoso raciocínio.

“A atitude da senhora a gente lamenta bastante. As mulheres têm responsabilidades, sim, e eu as respeito bastante, muito, porque elas são responsáveis pela procriação e pela harmonia da família. E a senhora não”, disse Girão.

Para além da luta de séculos por igualdade, que continua até os dias de hoje (Lula recentemente conseguiu a vitória no Congresso da equiparação dos salários entre homens e mulheres), é preciso saber de onde vem o raciocínio do parlamentar.

Durante muito tempo a única virtude reconhecida das mulheres era a de reproduzir e a de criar os filhos. Nada mais. Era o tempo em que a mulher não tinha direito a voto, ou à educação, sendo classificada como “imbecilitus sexus”, o mesmo que menores de idade ou pessoas com alguma deficiência.

Isso foi imposto ao Brasil, inclusive, pelos colonizadores portugueses, e mantido séculos depois em códigos civis.

General Girão praticamente disse a mesma coisa – após todas as lutas travadas pelas mulheres por séculos.

Não era exagero quando historiadores e jornalistas classificavam o retrocesso dos últimos anos como civilizatório. A ignorância do deputado bolsonarista, mais uma vez, comprova isso.

O Brasil testemunhou tantas ofensas de pessoas do poder às mulheres, a outros grupos discriminados, durante o governo Bolsonaro, que muitos acharam que isso era normal. Não á tolerável. E essa é a hora de os políticos e poderosos mudarem o comportamento. Por isso, o próprio Congresso tem que estudar punição. Para isso existe o Conselho de Ética.