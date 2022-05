A prova de que Alexandre de Moraes não vai baixar a guarda ante Bolsonaro

Alexandre de Moraes não vai desistir.

Ainda bem.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) tem mostrado resiliência contra os ataques do presidente Jair Bolsonaro e de seus fiéis seguidores.

A decisão desta terça-feira, 3, de multar o deputado Daniel Silveira em R$ 405 mil é mais uma prova de que Moraes não vai baixar a guarda e pretende continuar fazendo seu trabalho apesar dos gritos dos bolsonaristas.

Ao estabelecer a multa, Moraes ainda aproveitou para deixar claro que a concessão do indulto a Daniel Silveira será analisada posteriormente.

Segundo o ministro, o indulto “não constitui ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal e é, excepcionalmente, passível de controle jurisdicional, pois o Poder Judiciário tem o dever de analisar se as normas contidas no Decreto de Indulto, no exercício do caráter discricionário do Presidente da República, estão vinculadas ao império constitucional”.

Continua após a publicidade

Ou seja, Moraes fez seu papel e ainda deixou no ar que pode estar trabalhando internamente para que o perdão dado por Bolsonaro seja cancelado.

A resiliência de Moraes vem sendo provada há alguns meses. Esta coluna já mostrou em diversas ocasiões como o ministro encara os ataques e não se deixa intimidar.

Em março deste ano, por exemplo, cobrou o governo sobre a extradição de Allan dos Santos, foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos, com a ajuda do governo Bolsonaro.

Também em março, Moraes mandou suspender o Telegram em todo o país apesar da histeria de bolsonaristas contra a decisão.

Em janeiro, foi duro com o presidente ao manter a exigência do depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal.

Outra grande vitória de Moraes sobre os ataques que recebe é o inquérito das fake news. O ministro abriu a investigação e, há poucos dias, afirmou com todas as letras que não pretende arquivar nada e que agora estão chegando aos financiadores.

Em breve, Moraes assume a cadeira de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e essa resiliência será fundamental para que os brasileiros fiquem tranquilos em relação ao difícil trabalho que o ministro vai desempenhar na eleição mais polarizada da história do país.