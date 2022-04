A principal revelação sobre Bolsonaro exposta no novo ataque ao STF

A concessão do indulto ao deputado federal Daniel Silveira traz uma série de pontos importantes que mostram claramente qual será a postura de Jair Bolsonaro nos próximos meses em busca de uma reeleição.

Embora a concessão do perdão traga vários recados, um deles é fundamental para entender a estratégia do presidente: ele decidiu se aliar de jogo à ala mais radical de seus seguidores. É assim que ele acha que vai ganhar as eleições: gerando conflito e tensão. Foi assim em 2018. Agora, Bolsonaro tenta repetir a dose.

As declarações dele ao justificar a concessão do indulto, no entanto, mostram suas contradições. Em primeiro lugar, Bolsonaro mente ao dizer que está atendendo a uma “comoção nacional”. A comoção, na verdade, só aconteceu dentro da sua bolha de bolsonaristas.

Não houve nenhuma movimentação do país em relação a Daniel Silveira. Houve, sim, gritos e reclamações de quem segue o presidente.

Bolsonaro também fez questão de dizer que estava concedendo o indulto para garantir a liberdade. A contradição é que, ele fala em liberdade, defendendo justamente quem quer o fim da liberdade com o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Quem defende o fim do Supremo defende o fim da democracia.

O presidente vai se aproximando cada vez mais do candidato de 2018, radical, sem escrúpulos e que gosta de andar sempre testando os limites. A fórmula deu certo lá atrás, mas não há garantias de que dará certo novamente. Bolsonaro está fazendo uma aposta e só vai descobrir o resultado dela quando for tarde demais para recuar, se for preciso.

